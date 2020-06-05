РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июн. 18 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в городском округе Мытищи, всего на территории округа теперь 1407 подтвержденных случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Подмосковье за сутки выявили 767 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 41 958 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 534 человека. Выздоровели и выписались 9 877 человек. В городском округе Мытищи выявили 1407 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

Третьего июня количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории округа составляло 1389.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.

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5 ИЮНЯ

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806