РИАМО - 4 июн. «Мособлгаз» выполнил свыше 2 тысяч заявок от жителей Подмосковья с момента запуска социальных акций «Мособлгаз» – с благодарностью за Великую Победу», «Мособлгаз» – тепло большой семьи» и «Мособлгаз» – с заботой о старшем поколении», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Мособлгаз» возобновил работу по заявкам, которую ранее пришлось приостановить из-за распространения коронавируса. Все сотрудники предприятия используют средства индивидуальной защиты.

«Чтобы принять участие в акциях, обратитесь на горячую линию «Мособлгаза»: 8-800-200-24-09 или заполните заявку с помощью электронной формы на сайте предприятия. Все акции продлятся до конца года», - говорится в сообщении.

Акцию «Мособлгаз» – с благодарностью за Великую Победу» проводят для ветеранов. Им выполняют комплексное обследование газового оборудования и при необходимости бесплатно меняют его на новое.

Многодетные семьи региона могут принять участие в акции «Мособлгаз» – тепло большой семьи». Семьям с тремя или четырьмя детьми предлагают льготный договор на техническое обслуживание. Если в семье пять и более детей, то «Мособлгаз» бесплатно обследует газовое оборудование и поставит новое в случае необходимости.

Пенсионерам и людям с ограниченными возможностями в рамках акции «Мособлгаз» – с заботой о старшем поколении» предприятие предлагает льготный договор на техническое обслуживание газовых приборов.