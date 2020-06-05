РИАМО - 5 июн. В рамках празднования Дня русского языка столичная Выставка достижений народного хозяйства подготовила онлайн-мероприятия для пользователей своего сайта и соцсетей, среди них - мастер-класс по каллиграфии и виртуальные чтения пушкинских произведений, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта и писателя Александра Пушкина.

«Праздничную онлайн-программу на ВДНХ подготовили центр славянской письменности «Слово», «Москвариум» и выставка «Робостанция». Горожан и жителей других регионов ждут интерактивный мастер-класс по каллиграфии и, конечно, чтения произведений Пушкина», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В рамках мастер-класса по каллиграфии пользователи узнают, что такое каллиграмма и попробуют составить портрет Александра Пушкина из строк его стихотворений.

Также ВДНХ предлагает послушать пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке» в исполнении артистов Игоря Коровина и Анастасии Макаровой.

Кроме того, все желающие смогут посмотреть, как роботы Теспиан и Борис читают отрывки из стихотворений Александра Пушкина.

Различные активности будут представлены на официальном сайте ВДНХ, на страницах выставки в соцсетях, в Instagram-аккаунте центра «Слово», на YouTube-канале и страницах «Москвариума».