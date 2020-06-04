РИАМО - 4 июн. В Москве расследуется дело о взяточничестве в отношении сотрудника Минпромторга России и трех его посредников, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Дело возбуждено по статьям 290 УК РФ (получение взятки), 291 УК РФ (дача взятки) и 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

«Министерство промышленности и торговли Российской Федерации оказывает содействие следователям Главного управления», - сказала Иванова.

В четверг следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении фигурантов.