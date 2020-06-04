РИАМО - 4 июн. В подмосковных Химках появится ремонтно-складской комплекс финской компании Pekkaniska, в здании будут заниматься обслуживанием подъемников и автокранов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Pekkaniska (ЗАО «Автокран Аренда») успешно занимается бизнесом в России на протяжении 20 лет. Компания помогает заказчикам подобрать профессиональное подъемное оборудование и доставить его на объекты.

«Строительство производственно-складского комплекса – это еще один шаг к расширению и развитию деятельности компании на территории Московской области. Проект предусматривает создание более 100 дополнительных рабочих мест для жителей региона. Объем инвестиций составит 950 миллионов рублей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В комплексе площадью 1830 квадратных метров будут заниматься обслуживанием и ремонтом подъемников и автокранов. Предполагается, что в год там смогут обслуживать до 1 тысячи единиц техники. На складе будут хранить запчасти и расходные материалы.

Построить комплекс планируют ко второму кварталу 2021 года.