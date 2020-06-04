РИАМО - 4 июн. Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев представил регион на очередном еженедельном совещании с региональными бизнес-омбудсменами и уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, говорится в сообщении пресс-службы Головнева.

Также в совещании приняла участие заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук, которая ответила на самые распространенные вопросы регионального бизнеса. На совещании обсудили наиболее актуальные вопросы, связанные с реализацией программы государственной поддержки российских предпринимателей. По словам Бориса Титова, ключевой проблемой за прошедшую неделю стала тема выдачи беспроцентных кредитов.

«За прошедшую неделю по всей России 10-15% из всех поданных в банки заявок на получение льготных кредитов в результате закончились отказом банка. Причем отказы связаны с так называемым «техническим» несоответствием по отдельным критериям», - сказал Титов.

В свою очередь, Бондарчук сообщила о том, что с 1 мая ФНС России начала прием заявлений на предоставление субсидий в размере МРОТ. По ее словам было рассмотрено больше 1,2 миллиона заявок по выплатам за апрель 2020 года, которые поступили от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Она добавила, что ФНС уже выплатила более 41 миллиарда рублей. За период с 1 по 3 июня подано 508 тысяч заявок для выплаты субсидии 2,3 миллиона человек на общую сумму 27 миллиардов рублей.

Кроме того, Бондарчук дала пояснения по самым распространенным системным вопросам, которые наиболее часто задают предприниматели из разных субъектов России.