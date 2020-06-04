РИАМО - 4 июн. В 2020 году в Москве пресекли свыше 1,5 тысяч случаев незаконной торговли возле станций подземки и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), по 719 нарушениям были составлены административные материалы, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

«Больше всего нарушений в текущем году было зафиксировано на станциях метро «Киевская», «Щукинская» и на транспортно-пересадочных узлах «Теплый Стан», «Проспект Мира», «Площадь Ильича», «Домодедовская», «Курская». Пресечение несанкционированной торговли на этих станциях на особом контроле в ГКУ «Организатор перевозок», – сказал руководитель «Организатора перевозок» Владислав Султанов.

Он добавил, что благодаря комплексу мероприятий, проведенному ГКУ «Организатор перевозок», органами исполнительной власти и сопричастными организациями, с начала 2020 года в Москве снизилось число случаев торговли возле станций метро и на ТПУ.

Главными точками притяжения для незаконных торговцев являются территории, прилегающие к станциям метро, а также подземные пешеходные переходы. Нарушители обычно торгуют товарами, которые не прошли необходимый контроль. Цены на такие товары завышены. Продавцы не имеют медицинских книжек. Торговля осуществляется за рамками законодательства.

Каждый день в 11 округах столицы практически круглосуточно работники «Организатора перевозок» проводят рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговой деятельности в 50-метровых зонах от ТПУ и на объектах транспортной инфраструктуры. Во время рейдов специалисты составляют протоколы и выносят постановления об административных правонарушениях.

За несанкционированную торговлю для физических лиц предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 500 тысяч рублей. С начала текущего года инспекторы пресекли 1569 фактов незаконной торговли.

С начала года удалось значительно уменьшить нелегальную торговлю на ТПУ «Варшавская», «Площадь Ильича», «Курская», «Домодедовская», «Беговая». На ТПУ и станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» работники учреждения пресекли массовую торговлю продуктами питания и цветочной продукцией.