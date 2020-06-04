РИАМО - 4 июн. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственного здания в Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В комплексе будет организовано производство изделий из массива дерева и металла. Также в рамках проекта будет работать складской комплекс. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Также в здании будут заниматься реставрацией окон, лестниц, дверей и мебели. В строительство объекта вложат 120 миллионов рублей.

Здание построят на Соколовской улице. Производство даст муниципалитету 37 новых рабочих мест.