РИАМО - 4 июн. Свыше 1,7 тысячи многодетных семей в пяти городских округах до конца этого года получат земли, в регионе более 75 тысяч многодетных семей, ежегодно их число увеличивается в среднем на 14%, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В некоторых муниципальных образованиях существует дефицит земель, не все округа преуспевают в данной работе. Правительство Московской области помогает в таких сложных ситуациях – подбирает участки из областной и неразграниченной собственности и передает их в собственность городских округов, чтобы каждая семья с тремя и более детьми могла реализовать свое право на земельный участок.

«За время действия закона из областной собственности было передано более 640 гектаров земли в 11 городских округов, из них 144 гектара были переданы с начала 2020 года. Еще 75,6 гектара были переданы из федеральной собственности. В пересчете на многодетные семьи, у которых будет свой участок, - это 1400 семей. Дополнительные 236 гектаров мы передадим в 5 городских округов до конца года, это еще свыше 1700 семей. Таким образом, наша работа по отбору и передаче участков для семей с тремя и более детьми в 2020 году позволит администрациям округов, после всех процедур оформления и межевания, обеспечить более 3100 многодетных семей», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Таким образом, в этом году планируют передать земельные участки в собственность городских округов Ленинский, Лыткарино, Подольск, Балашиха, Одинцовский.