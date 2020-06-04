РИАМО - 4 июн. В Московской области объявили аукционы на выбор подрядных организаций для проведения капремонта в многоквартирных жилых домах сразу на три года, это решение позволит подрядчикам равномерно распределить работу на весь период действия краткосрочного плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«В 2020 году было принято новое решение. Московская область - первый регион в России, кто это сделал. Программа капремонта будет разыграна сразу на трехлетку, аукционы уже объявлены. Ориентировочно, в середине июля будут объявлены результаты», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Раньше договоры с подрядчиками заключали в феврале, а их срок истекал в конце года. Исполнителям приходилось работать в крайне сжатые сроки.

«Трехлетний договор открывает подрядчикам отличную перспективу грамотно и эффективно распределить рабочую силу на весь период, а также загрузить ее полностью и круглогодично. Плановость работ будет определяться исходя из сезонности с обязательным соблюдением всех стандартов качества проведения работ, так как есть объемы работ, которые можно выполнять и зимой в том числе», - сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять много внимания мнению жителей. Весь капитальный ремонт проводят при непосредственном участии местных жителей. Работы даже транслируют онлайн.

Программа капитального ремонта Подмосковья является самой большой в России. Она рассчитана до 2049 года. За этот период власти собираются отремонтировать 44 017 домов. В рамках капремонта обновят фасады, кровли, заменят инженерные системы, отремонтируют подвалы, фундаменты, установят общедомовые узлы учета потребления воды и электричества и полностью поменяют старое лифтовое оборудование.