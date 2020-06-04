РИАМО - 4 июн. В Москве выставили на аукцион здание 1917 года постройки в районе Люблино на юго-востоке города, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

На торги выставлено двухэтажное здание из кирпича на Егорьевской улице. Площадь дома составляет почти 1,4 тысячи квадратных метров.

«Здание расположено в хорошей транспортной доступности, оборудовано всеми необходимыми коммуникациями и имеет высокую инвестиционную привлекательность с точки зрения расположения в нем офисных помещений или образовательного учреждения», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Здание располагается рядом с железнодорожной станцией Депо и станцией метро «Люблино». Начальная цена лота составляет 42,39 миллиона рублей (30,3 тысячи рублей за квадратный метр).

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 июня. Аукцион пройдет 18 июня.