РИАМО - 4 июн. В столице компания «Гамма Пласт», которая является разработчиком полимерных композиционных материалов, запустила производство многоразовых средств индивидуальной защиты, мощности компании позволяют производить до 50 тысяч защитных очков и 65 тысяч защитных экранов для лица в месяц, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«С начала года столичный производитель полимерных композиционных материалов «Гамма-Пласт» выпустил почти полмиллиона защитных очков», — сказал руководитель департамента инвестиционный и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Около 1,5 тысяч единиц продукции организация бесплатно передала в медицинские учреждения Москвы и Казани.

«Компания «Гамма-Пласт» меньше чем за месяц наладила новое производство, инвестиции в которое составили около трех с половиной миллионов рублей», — добавил генеральный директор компании Валерий Цибизов.

Он отметил, что предприятие также планирует производить полиэтиленовые одноразовые перчатки.

Основные заказчики изделий – это компании оптовой и розничной торговли, сетевые магазины, санатории, продавцы франшиз в сфере салонов красоты, барбершопов и многие другие.

Прохоров также добавил, что для удовлетворения спроса на средства индивидуальной защиты многие столичные предприятия переориентировались под выпуск масок, антисептиков для рук и защитных костюмов.