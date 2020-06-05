РИАМО - 5 июн. С пятницы в Москве возобновляют работу центры информирования по переселению жителей в рамках программы реновации, соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

«С 5 июня 2020 года возобновляется работа центров информирования по переселению в рамках программы реновации жилищного фонда в городе Москве», — говорится в документе.

В информационных центрах жители могут получить консультации по различным вопросам, касающимся программы реновации. В частности, можно получить консультацию специалистов департамента городского имущества, ГКУ «Московский центр недвижимости», УНО «Московский фонд реновации жилой застройки».

Программу реновации жилфонда утвердили в Москве в 2017 году. В нее входят более 5,1 тысячи домов общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В данный момент в рамках программы ведется строительство и проектирование 261 дома