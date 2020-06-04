РИАМО - 4 июн. Несколько лет назад трое неизвестных проникли в офис гендиректора одной из столичных компаний, закрыли дверь на ключ и требовали у нее несуществующий долг в 40 миллионов рублей, заявление женщина написала только сейчас, сообщил РИАМО в четверг представитель ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленники насильно удерживали женщину в собственном кабинете до 05:00 13 апреля 2017 года, угрожали предметами похожими на пистоле и нож, преступники скотчем связали ей руки и заклеили рот, избивали женщину и грозились отвезти в лес. После этого потерпевшая написала расписку на сумму в 20 миллионов рублей.

«13 апреля 2017 года гражданка с множественными ушибами мягких тканей лица, рук, ног и туловища обращалась в медучреждение, после оказания медпомощи была отпущена» — сказал собеседник агентства.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию только 3 июня 2020 года.