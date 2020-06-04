РИАМО - 4 июн. Основатель Telegram Павел Дуров позитивно воспринял предложение депутатов «Справедливой России» разблокировать мессенджер в РФ, сообщает Газета.ru.
Ранее приложение заблокировали в стране по причине того, что им могут пользоваться террористы.
Механизмы борьбы с этими призывами не нарушают тайну переписки, по словам бизнесмена.
Дуров добавил, что некоторым пользователям Сети удобнее использовать Telegram.
Ранее депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили законопроект о разблокировке Telegram премьер-министру РФ и главе Минкомсвязи.
Они подчеркнули, что через менеджер органы власти распространяют оперативную информацию по ситуации с коронавирусом.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии