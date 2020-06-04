РИАМО - 4 июн. В России выросла доля детей, она составила 22,4% от всего населения, тогда как в 2010 году она составляла 21,4% населения, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Подмосковью.

Это обусловлено ростом рождаемости в 2012-2017 годах.

«Это самая высокая доля детей в общей структуре населения страны за последние 10 лет — в 2010 году дети и подростки составляли 21,4% населения», — рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.

В 2010 году доля малышей до 4 лет составляла 26,5%, а в 2019 она выросла до 28%. Увеличилась доля детей от 5 до 10 лет — с 23,6% до 24,3%. А вот доля подростков в возрасте от 10 до 15 и от 16 до 18 лет немного снизилась с 2010 года.

В России остается проблема обеспечения дошкольников местами в детсадах: на одну тысячу детей приходится 639 мест в детских садах. В городе на тысячу детей приходится 671 место, на селе — 549 мест, в 2010 году эти показатели были 674 и 553 места соответственно.

«Это говорит о том, что наша сложная демографическая ситуация — волны повышения или снижения рождаемости — меняет уровни обеспеченности детей соответствующими учреждениями и услугами. Если сегодня может хватать мест в детском саду, то завтра может возникнуть их дефицит», — отметила Егорова.

За последние 10 лет снизилась доля детей, родителей которых лишили родительских прав. Так, на сегодняшний день на 10 тысяч человек приходится 13 детей в возрасте до 17 лет, чьи родители лишены родительских прав. В 2010 году таких детей было 25 на 10 тысяч человек.

Такая ситуация сложилась из-за того, что органы опеки и суд чаще стали применять ограничение родителей в правах, это дало возможность родителям исправиться. Сейчас из 100 тысяч детей в возрасте до 17 лет 32 ребенка имеют родителей с ограниченными правами. В 2010 году это значение составляло 29.

В жизнь россиян вернулись профилактические осмотры и диспансеризация, их проходят 96,7% детей и подростков. На 72% сократилась заболеваемость детей вследствие осложнений беременности, родов и послеродового периода. За последнее десятилетие на 15% сократилась заболеваемость психическими расстройствами, на 14% уменьшилось число детей с болезнями крови и кроветворных органов.

В то же время на 10,9% повысилась общая заболеваемость детей и подростков.

С 1 июня семьям с детьми начали выплачивать пособия на детей.