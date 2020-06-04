РИАМО - 4 июн. В Московской области курсируют три социально значимых маршрута водного транспорта – «Бочманово – Притыка» в Коломне, «Серпухов – Сады» в Серпухове и «Лыткарино – Андреевское» в Лыткарине, с запуска навигации по ним перевезли более 1,2 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Водные маршруты ежегодно открываются с начала мая и заканчиваются в ноябре. Водная навигация в указанных населенных пунктах позволяет жителям существенно сократить время в пути, минуя использование личного и общественного транспорта, следующего по объездным маршрутам», – говорится в сообщении.

С запуском водной навигации за три недели в Серпухове, Лыткарине и Коломне перевезено 1260 человек.

Открытие маршрута очень ждали жители Лыткарина, он позволяет существенно сократить время в пути до 10-15 минут. Он является единственной переправой между двумя берегами.

Несмотря на то, что запуск маршрута «причал города Лыткарино – причал деревни Андреевское» состоялся на неделю позже из-за ограничений на передвижение граждан по территории Московской области в связи с пандемией Covid-19, было перевезено 624 человека.

В 2019 году за аналогичный период было перевезено 4,5 тысячи пассажиров. Всего за сезон на трех маршрутах перевезено 29,5 тысячи жителей Подмосковья.