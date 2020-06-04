РИАМО – 4 июн. С начала «мусорной» реформы в Подмосковье направили на вторичную переработку более 1,8 миллиона тонн отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«5 июня отмечаются Всемирный день окружающей среды и День эколога в России. Московская область с 2019 года переходит на новую комплексную инфраструктуру обращения с твердыми коммунальными отходами. Цель системы – максимально сократить количество отходов, попадающих на «захоронение» по старой схеме», – говорится в сообщении.

Региону помогло активное участие местных жителей, часть которых вовлечена в раздельный сбор отходов и сортирует их у себя дома. К концу текущего года объем переработанных отходов составит около 3 миллионов тонн.

«Важной частью новой структуры является создание на территории Московской области современных комплексов по переработке отходов. На сегодняшний день введено в эксплуатацию семь современных объектов, шесть из которых работают на полную мощность. Восьмой по счету комплекс будет введен в строй уже в ближайшие несколько дней», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, благодаря открытию КПО в регионе удалось перераспределить потоки на современные предприятия и закрыть 28 из 39 полигонов, в настоящее время они проходят стадию рекультивации.

«На новых предприятиях применяются самые современные технологии, которые позволяют безопасно утилизировать отходы. Современное оборудование при должной морфологии позволяет извлекать более 55% из входящего потока твердых коммунальных отходов», – добавляется в материале.

Кроме 12 новых современных КПО, на территории Московской области строится четыре завода по термической утилизации отходов. Работа данных предприятий позволит закрыть все оставшиеся полигоны, а объем захоронения твердых коммунальных отходов довести до 5% от образуемых отходов.