РИАМО - 4 июн. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области в ходе рейда проверили состояние железнодорожных станций и полос отвода железной дороги Горьковского направления, говорится в сообщении регионального ведомства.

В рейде также приняли участие представители ОАО «РЖД» и администраций муниципальных образований.

«Многие жители нашего региона пользуются железнодорожным транспортом ежедневно, поэтому контроль за тем, чтобы платформы и прилегающие территории были чистыми, благоустроенными и безопасными, осуществляется на постоянной основе», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По итогам мероприятия устранили свыше 25 нарушений в содержании территорий, прилегающих к железнодорожным станциям. Например, на станции 33 километр Богородского городского округа убрали навал строительного мусора, произвели покос травы.

Вдоль пешеходных дорожек на станциях Машиностроитель и Электросталь покосили траву, убрали порубочные остатки, очистили от мусора парковочные карманы.