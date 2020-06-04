РИАМО - 4 июн. Число транзакций с применением бесконтактных банковских карт и гаджетов с функцией NFC в автобусах «Мострансавто» 3 июня составило 25%, и это без учета поездок по социальным картам, говорится в сообщении пресс-службы компании.

До введения ограничений из-за коронавируса по оплате проезда банковскими картами ими пользовались около 33% пассажиров «Мострансавто».

«Стоимость поездки на городских маршрутах при оплате банковской картой на 35% ниже, чем за наличные средства, а на пригородных и междугородних маршрутах пассажиры экономят почти 20 рублей за поездку. Сервис по оплате проезда банковской картой доступен во всех транспортных средствах компании», - говорится в сообщении.

Также отмечается и рост пассажиропотока: 3 июня автобусами «Мострансавто» воспользовалось почти на 14% больше пассажиров по сравнению с показателями предыдущей недели.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции все линейные автобусы компании проходят обязательную дезинфекцию несколько раз в день. Также комплексную санобработку проводят на автовокзалах и автостанциях организации. Усилен контроль за состоянием здоровья работников предприятия.