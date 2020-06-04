РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Юные художницы из Котельников получили звание лауреатов международного конкурса «Страна талантов», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Участницы Образцового коллектива «Изостудия «Радость» Котельников Оксана Попова и Маргарита Картун получили звание лауреата I и II степени Международного конкурса для детей и молодежи «Страна талантов», - говорится в сообщении.

На суд жюри юные художницы представили работы «Вместе встречаем рассвет» и «Божественная защита».