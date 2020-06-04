РИАМО - 4 июн. В Москве до конца четверга объявили экстренное предупреждение, в столице ожидается сильный ливень, местами очень сильный дождь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«В отдельных районах гроза, град, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Горожанам порекомендовали отказаться от поездок на авто. В случае управления автомобилем важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также не стоит парковаться у деревьев или слабо закрепленных конструкций.

Находясь на улице в непогоду, нужно укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.