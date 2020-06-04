РИАМО - 4 июн. У столичной пенсионерки злоумышленник похитил со счета более 900 тысяч рублей, представившись сотрудником банка, сообщил в четверг РИАМО представитель ГУ МВД России по Москве.

«3 июня в 10:40 в ОМВД от гражданки 1946 года рождения, пенсионерки, поступило сообщение о краже денежных средств с ее банковского счета», - сказал собеседник агентства.

Преступник позвонил женщине и представился сотрудником службы безопасности банка, обманным путем он получил коды из СМС и реквизиты банковской карты, после чего у пенсионерки пропали 981 тысяча 910 рублей.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).