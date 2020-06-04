РИАМО - 4 июн. Следователи и криминалисты отправились на место хлопка газа в многоквартирном доме в подмосковной Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Четвертого июня 2020 года в правоохранительные органы города Ивантеевки поступило сообщение о хлопке газа в одной из квартир пятиэтажного дома. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, хлопок произошел на пятом этаже жилого дома, после чего вспыхнул пожар, оказались повреждены окна квартиры.

Ранее представитель пресс-службы администрации Ивантеевки сообщил, что на улице Смурякова произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия незначительные травмы получила одна женщина. Из дома эвакуировали около 30 человек.