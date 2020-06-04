РИАМО - 4 июн. Ярмарки выходного дня, которые начнут работать с 5 июня, и книжный фестиваль «Красная площадь» не вызовут большого скопления людей, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Насчет фестивалей говорить пока действительно рано. Это большие массовые мероприятия. А ярмарки выходного дня они должны в эту пятницу-субботу уже открыться. Это большое количество ярмарок, которые расположены почти во всех районах Москвы», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Книжный фестиваль «Красная площадь» состоится в Москве 6-8 июня, его приурочат ко дню рождения Александра Пушкина.

Ярмарки выходного дня были закрыты из-за пандемии коронавируса.