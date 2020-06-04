РИАМО – 4 июн. В Щелкове спортсмен-инструктор Станислав Плотников по дороге на работу спас человека, свисающего с моста, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Инцидент произошел 3 июня. Плотников увидел, что несколько человек, находившихся на мосту, не могут затащить падающего наверх. Он успел перелезть через перила и поднять прохожего на поверхность моста, пока его сползающая одежда не выскользнула из рук остальных.

«Хочу поблагодарить Станислава Плотникова за его героический поступок. Увидев происходящее, он не остался в стороне, а незамедлительно пришел на помощь и спас жизнь человека. Спортсмен из Подмосковья проявил отвагу, самоотверженность, доброту и неравнодушие – качества, присущие настоящим людям с большой буквы», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Министр выразил уверенность в том, что на формирование этих качеств в Плотникове повлиял и спорт, который с ним рука об руку на протяжении всей жизни.

«Этот случай не оставляет сомнений в том, что герои нашего времени существуют», – отметил Терюшков.