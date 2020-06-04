РИАМО - 4 июн. Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в подмосковной Ивантеевке, в результате происшествия незначительные травмы получила женщина, из дома эвакуировали около 30 человек, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы администрации городского округа.

«Ориентировочно взорвался бытовой газ на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Смурякова. Одна женщина получила ссадины, от госпитализации отказалась. Взрывом выбиты окна. Взрыв произошел в квартире №29. Между 29-й и 30-й квартирами снесена перегородка», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после происшествия городские власти создали оперативный штаб. Эвакуированных людей отправили в ближайшую школу, где их обеспечат всем необходимым.

На месте взрыва работают пожарные и газовые службы, которые примут решение о возвращении граждан в квартиры.

Ранее на сайте ГУ МЧС России по Московской области сообщалось, что в результате пожара в квартире на улице Смурякова пострадал один человек.