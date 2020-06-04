РИАМО - 4 июн. Бюджет Москвы в 2020 году недополучит 500 миллиардов рублей в связи с сокращением поступлений налогов от бизнеса, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим, что недополучение налогов в городской бюджет составит около 500 миллиардов рублей. Более того, если прогнозировать до конца года наши расходы, то мы видим, что около 250 миллиардов рублей – это новые расходы, которые мы не предполагали, которые пойдут как на поддержку бизнеса и граждан, так и на борьбу с Covid-19», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что из-за недополучения средств планируется оптимизировать сферу строительства в Москве.

«Мы, конечно, основные все стройки сохраним – это метро, реновация, магистральные дороги. Но ряд объектов, которые сегодня еще были незаконтрактованы, мы отложим на следующий год», - добавил Собянин.