РИАМО - 4 июн. Неизвестный позвонил москвичке по телефону и представился сотрудником банка, обманным путем мошенник украл у нее более 250 тысяч рублей, сообщил в четверг РИАМО представитель ГУ МВД России по Москве.

«3 июня в 17:36 в ОМВД от гражданки 1976 года рождения поступило сообщение о краже денежных средств с ее банковского счета», — сказал собеседник агентства.

Мошенник, представившись сотрудником службы безопасности банка, по телефону выманил коды из СМС и реквизиты банковской карты, после чего со счета пропало 255 тысяч 980 рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.