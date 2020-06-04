РИАМО - 4 июн. Движение по 23-м километрам пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируется открыть в конце второго квартала на четырехполосном участке от Можайского до Новорижского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

Участок состоит из нового отрезка ЦКАД протяженностью 12 километров, а также 11-километровой реконструированной части трассы А-107 «Московское малое кольцо».

«Новый участок, который начинается от эстакады возле станции «Звенигород» и идет до Можайского шоссе, позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А-107», — отмечается в материале.

Эстакада разгрузит уличную сеть Звенигорода, в том числе выезд со станции «Звенигород», исключит пробки, которые возникают из-за движения встречных потоков транспорта в одном уровне.

На отрезке, где заканчивается реконструкция, дорога расширена до четырех полос, уложен асфальт. Идет обустройство.

Общая протяженность пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги составляет 76 километров. Он идет от Киевского шоссе до Ленинградского шоссе. Порядка 35% трассы — новое строительство, остальной участок — реконструкция А-107.