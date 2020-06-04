РИАМО - 4 июн. В столице прогнозируется до плюс 30 градусов на следующей неделе, небольшие дожди сохранятся, сообщается на сайте «Метеовести».

В ближайшие дни воздух будет прогреваться до 21-22 градусов тепла.

«В дальнейшем потепление усилится, и в понедельник столбики термометров впервые в этом сезоне могут дотянуться до отметки плюс 30 градусов», — отмечается в материале.

Ранее в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя до полудня 6 июня.