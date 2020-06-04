РИАМО - 4 июн. Организация и проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве будет построена таким образом, чтобы не ухудшить эпидемиологическую ситуацию в столице, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я уверен, что это никоим образом не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, не ухудшит ее», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, голосование проведут с максимальным комфортом и безопасностью для москвичей. Для этого был разработан целый ряд определенных опций.

Он отметил, что в городе будет проводиться надомное голосование в упрощенной форме. Также возможно досрочное голосование, на которое выделят несколько дней. Кроме того, в Москве пройдет электронное голосование.

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