РИАМО – 4 июн. Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня заявила, что она вовсе не белоручка и в детстве чинила телевизор сама с помощью паяльника, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также Боня рассказала, что умеет ухаживать за домашним скотом и заниматься огородом.

«Помнится, когда мне было лет десять, у нас был телевизор «Рубин» и сзади постоянно отходил контакт. Мама вызвала мастера, тот пришел, запаял его за минуту. А дома у нас был и паяльник, и олово, и свинец, так я потом сама паяла этот телек, когда он ломался. И почему только все думают, что я такая белоручка?» — написала Боня на своей странице в Instagram.

Телеведущая подчеркнула, что еще умеет забивать гвозди и ремонтировать сантехнику. По ее мнению, такая универсальность является частью русской культуры.