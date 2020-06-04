РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 июн. Отряд «Лиза Алерт» совместно с активистами ОНФ в Подмосковье установил в Люберцах инсталляцию «НЖ», она обозначает фразу «Найден! Жив!», говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта.

К 25 мая, Дню пропавших детей, в Люберцах отряд «Лиза Алерт» и активисты ОНФ в Подмосковье заклеили детскими ориентировками стену длиной в полкилометра. Теперь там появилась еще одна инсталляция.

«Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» совместно с активистами ОНФ в Московской области установили в Люберцах рядом с арт-объектом «Стена» инсталляцию «НЖ» – две буквы, символизирующие самый важный для каждого поисковика статус: «Найден! Жив!». Буквы сделаны из металла, их высота – около двух метров», – говорится в сообщении.

Данные два арт-объекта – часть проекта «Поиск», который запустил Центр поиска пропавших людей совместно с Общероссийским народным фронтом. Цель проекта – привлечь внимание общества к поиску пропавших людей, обеспечить сотрудничество добровольцев и государства, чтобы как можно больше поисков завершались словами «Найден! Жив!».

«Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. Поисковый отряд «Лиза Алерт» состоит из людей неравнодушных и отважных, они помогают семьям находить пропавших детей. Арт-объекты, которые мы и Центр поиска пропавших людей помогли отряду установить в Люберцах, должны привлечь внимание всех к проблеме детских пропаж, дать возможность неравнодушным узнать про отряд и вступить в его ряды. Вместе мы быстрее вернем наших детей домой», – отметила руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

«Школа «Лиза Алерт» ко Дню пропавших детей также выпустила «Азбуку безопасности», где каждой букве соответствует правило. Понятные детям стихи позволят не только учить буквы, читая вместе с родителями, но и узнавать, как вести себя в городе и на природе, чтобы не потеряться, что делать, если потерял родителей из виду в общественном месте, и многое другое. Именно такие простые советы часто помогают родителям быстро найти ребенка.

За 9,5 лет существования в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило более 17 тысяч заявок на пропавших детей. Из них живыми были найдены более 15,8 тысячи человек.