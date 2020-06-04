РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В микрорайоне Стрелковский подмосковного Подольска не будут спускать воду из пруда возле поселка Быково для того, чтобы возобновить движение через затопленный деревянный мост жителей СНТ «Ордынцы» и поселка Борисовка, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации округа Елена Долгих.

Ранее жительница округа сообщила «РИАМО в Подольске», что между СНТ «Ордынцы» и поселком Быково затопило деревянный мост через пруд, который является единственной переправой. Добраться из СНТ «Ордынцы» и поселка Борисовка 2 до поселка Быково теперь можно только по автомобильной дороге на собственном транспорте. Пешком вдоль дороги ходить опасно, так как нет тротуаров, освещение отсутствует. По дороге ездят фуры, движение часто заблокировано. Автомобильную дорогу не реконструируют, поэтому школьникам приходится ежедневно ходить по два километра по мосту через пруд. Детский школьный автобус не запускают, так как путь пролегает через слишком узкий мост, при этом фурам там проезд по просьбе жителей не ограничивают.

«Никто пруд спускать не будет, это опасно, так как можно затопить жителей. Придется ждать только естественного схода воды. Деревянный пешеходный мост последний раз обновляли примерно семь лет назад. За это время его затопило в первый раз. Выше поднять его тоже невозможно. Дорога, о которой пишет заявитель, регионального значения, ее обслуживает «Мосавтодор». С 2017 года просим реконструировать дорогу, пока деньги на нее не выделили», - сказала Долгих.

По ее словам, пешеходной доступности к поселку Быково у жителей нет, но есть автомобильная дорога с автобусным сообщением. В сторону Подольска можно проехать как на общественном транспорте, так и на своем автомобиле. Только пешком невозможно дойти - автомобильная дорога узкая и опасная, а мост затопило. Особой потребности в таком сообщении нет - школа не работает, детский сад тоже. Сетевые магазины у жителей СНТ «Ордынцы» и поселка Борисовка 2 есть, недавно открылись «Пятерочка» и «Дикси».

Проблема с дорогой есть, и ее надо решать. Жители голосовали за реконструкцию дороги и установку освещения на портале «Добродел», но пока безуспешно. По ограничению движения фур теротдел администрации несколько раз обращался в ГИБДД, но получил отказ: делать это нецелесообразно. Фурам разрешено ездить. Школьный автобус действительно не проходит по правилам безопасности, так как его путь проходит по узкой плотине.