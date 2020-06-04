РИАМО - 4 июн. В Москве идет подготовка к проведению парада Победы, который состоится 24 июня, к этому дню город будет по-праздничному украшен, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

«Парад Победы будет проведен достойно. Мы с министерством обороны активно взаимодействуем. Обеспечили проезд техников. Сделали для них временную площадку для отстоя техники, всех необходимых средств снаряжения и так далее. Готовимся к репетициям парада», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что в день проведения парада столица будет по-праздничному украшена.

По мнению градоначальника, проблем с организацией и проведением парада возникнуть не должно.

В этом году из-за вспышки коронавируса проведение парада Победы в Москве перенесли с 9 мая на 24 июня. Данный день объявлен нерабочим.