РИАМО - 4 июн. Синоптики прогнозируют до конца суток четверга в Москве сильный ливень, местами очень сильный дождь, в отдельных районах ожидают грозу, град и усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве напоминают, что по возможности нужно отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя машиной, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Находясь на улице, укройтесь в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», - говорится в сообщении.

Также жителей Москвы просят быть внимательными и осторожными и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.