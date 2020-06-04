РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В микрорайоне Климовк подмосковного Подольска устранили подтопление на улице Ленина, подрядная организация выезжала туда уже в третий раз после начала ливней, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника территориального управления в микрорайоне Климовск Роман Ермаков.

«В микрорайоне Климовск на улице Ленина 4 июня подрядная организация ООО «Зелехоз» уже в третий раз с начала ливней устранила подтопление», - сказал Ермаков.

По его словам, подтопления происходят регулярно из-за отсутствия ливневой канализации.