РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. В строящемся детском саду в подмосковных Котельниках завершают работы по внутренним инженерным сетям и отделке фасада, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Несмотря на перерыв в работе из-за пандемии коронавируса, строительство детского сада в микрорайоне Белая Дача Парк завершится согласно графику. На данный момент специалисты завершают работы по внутренним инженерным сетям, по отделке фасада и благоустройству территории. Но в нынешних условиях застройщики обязаны следить не только за темпом и качеством работы, но и за здоровьем каждого сотрудника», - говорится в сообщении.

Детский сад будет рассчитан на 350 мест и оборудован согласно стандартам «Безопасного региона» и «Доступной среды».

«Строительство социальных объектов - это очень значимый вопрос для Котельников, он остро стоит в нашем городе. И здесь важно не просто знакомиться с отчетами и докладами на бумаге, а контролировать все лично. На следующей неделе проверю школу на 1,2 тысячи мест в микрорайоне Южный» - сказал временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Жигалкин.

Он остался доволен результатами проверки детсада.

По словам директора по строительству объекта Олега Ржечицкина, на объекте производятся профилактические мероприятия на еженедельной основе в виде тестирования.