РИАМО - 4 июн. Открытие фитнес-центров и бассейнов в столице зависит от улучшения статистики по количеству вновь выявленных больных коронавирусом, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пока давайте мы переживем те этапы, по которым сейчас приняли решение. Потом уже, исходя из эпидемиологической ситуации, из количества выявляемых вновь коронавирусных больных и так далее, примем решение. Как только можно будет, сразу это сделаем», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, спортивная индустрия является важным сектором экономики столицы. Кроме того, множество горожан с нетерпением ждут возможности снова начать регулярно заниматься спортом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Большую часть ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса, могут отменить к 1 июля.Поэтапное снятие ограничений будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации.

- Открытие фитнес-центров и бассейнов в столице зависит от улучшения статистики по количеству больных коронавирусом. По словам Сергея Собянина, спортивная индустрия является важным сектором экономики столицы.

- Около 55% торговых предприятий открыты в Москве после снятия ограничений. Предприятия быта, которым разрешено было возобновить работу, открыты на две трети.

- Попова: Единой вакцины от коронавируса не будет. Глава Роспотребнадзора заявила, что пока рано говорить о сроках ее появления.

- Малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам в Подмосковье раздадут маски. До адресатов их доставят волонтеры или сотрудники соцзащиты.

- Россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на видеоигры. Самыми активными геймерами стали жители Московского региона, Ленинградской и Нижегородской областей.

Хотим узнать ваше мнение На что увеличились ваши траты во время пандемии? 31% Больше денег уходит на продукты 31% На бытовые вещи и товары для дома 31% Покупаю бытовую технику 31% На игры, музыку и кино 31% Много трачу на бесполезные вещи 31% На лекарства 31% Вкладываюсь в дополнительное образование 31% Траты только уменьшились Результаты

- 19 пациентов с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования Covid‑19 составляют более 41958.

- За сутки в России зарегистрировали 8 831 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 767 заболевших. В Москве - 1 998.

- Около 3 тыс летних кафе планируют открыть в столице. Основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

- Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом. По его данным, город потратил до 250 миллиардов рублей.

- Туристическая отрасль Москвы восстановится к 2021 году. Полная отмена ограничений в столице будет после начала массовой вакцинации.

- Временные коронавирусные стационары сохранят в Москве как страховку от второй волны Covid. Медицинские центры получились высокого уровня.

- Еще 566 человек вылечили в Подмосковье от Covid‑19. Всего в регионе выздоровели после лечения от вирусной инфекции 9 877 человек.

- Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы.

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.