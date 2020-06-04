РИАМО - 4 июн. В России судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с Facebook и Twitter 4 миллионов рублей за отказ локализовать данные пользователей соцсетей из России на территории страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы назначил соцсетям штраф. Facebook и Twitter нарушили законодательство Российской Федерации в области персональных данных, по данному факту Роскомнадзор возбудил административное дело.

«Взыскания западные компании получили за отказ локализовать данные пользователей соцсетей на территории России в установленный срок», — отмечается в материале.

Процедуру взыскания будут проводить сотрудники управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.