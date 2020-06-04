РИАМО - 4 июн. В подмосковном Долгопрудном временно закрыли баню, которая не соблюдала санитарные нормы и могла стать рассадником коронавирусной инфекции, сообщил журналистам в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Баня закрывается, мы сейчас дадим предписание о приостановлении работы. Этот комплекс уже в наш адрес направил уведомление о готовности к исполнению требований стандарта. Два-три дня ей понадобится на исправление ситуации. После этого мы приедем еще раз для проведения повторного осмотра. И если убедимся в том, что нарушения устранены, то предписание будет снято и баня сможет возобновить работу», - сказал Разин.

Он добавил, что ситуация в бане не катастрофическая, но предприятию будет необходимо вести пофамильный учет посетителей. Также заведению следует убрать лишнюю мебель в целях соблюдения социальной дистанции.

В Подмосковье постепенно снимают ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Так, с 3 июня могут вернуться к работе салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, бани и душевые площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом с улицы. Работать организации должны в соответствии с отраслевым стандартом.

Обслуживание в заведениях должно осуществляться по предварительной записи с соблюдением как минимум 20-минутного интервала между посетителями. В помещениях следует носить маски и соблюдать дистанцию как минимум в 1,5 метра от других людей.

Посещение бань и саун разрешается организовать из расчета 5 квадратных метров в зоне отдыха на одного посетителя. Купели и бассейны под запретом. Напитки и продукты можно купить только в заводской упаковке.