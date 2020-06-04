РИАМО - 4 июн. Правительство столицы не планирует сокращать объемы социальных выплат для горожан, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ни на копейку не уменьшаются объемы. Все, что запланировано и гарантировано москвичам, будет исполнено в полном объеме. Все льготы, все выплаты», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр также добавил, что заработную плату врачей, учителей и работников культуры не намерены сокращать.





