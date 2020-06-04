РИАМО - 4 июн. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал правительству поручение, согласно которому завершить газификацию в РФ нужно поэтапно к 2024 и 2030 годам, передает Газета.ru.

«Правительству Российской Федерации обеспечить <...> поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей», — говорится в сообщении.

Целевые показатели по газификации, согласно поручению президента, должны основываться на актуализации данных и региональных программах.