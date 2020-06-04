РИАМО - 4 июн. В Московской области более 100 тысяч человек подали заявления на пособие по безработице, задержка по их рассмотрению в данный момент ликвидирована, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Огромное количество заявлений мы получили через портал «Работа в России». Их более 107 тысяч. Возможно, была некая задержка в рассмотрении заявлений, но сейчас она полностью ликвидирована», - сказала Фаевская в эфире телеканала «360».

Она добавила, что пособие есть в максимальном и минимальном размере. Минимальное назначается гражданам, которые впервые ищут работу, гражданам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, закрывшим ИП и снявшимся с учета самозанятых.

Максимальное пособие по безработице назначается гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы.