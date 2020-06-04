РИАМО - 4 июн. Снятие ряда ограничительных мер позволило восстановить оборот малых и средних предприятий, которые работают на кассовых аппаратах, до 80% от показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Должен сказать, что по итогам нескольких дней мы сегодня видим такое серьезное восстановление оборота малых и средних предприятий, которые работают на кассовых аппарата. Мы видим, что этот объем восстановился где-то до 80% от аналогичного времени, которое мы наблюдали в прошлом году», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в Москве начали активно восстанавливать экономику города.

Как отметил Собянин, на сегодня порядка 55% торговых предприятий открыты в Москве после снятия ограничений. При этом предприятия быта, которым разрешено было возобновить работу, открыты на две трети.