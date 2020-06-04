РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Подольское предприятие НПО «ЛУЧ» получило статус «Предприятие – лидер производственной системы «Росатома» по итогам работы в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Подольскому предприятию ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» присвоен статус «Предприятие – лидер производственной системы «Росатома» (ПСР). Такое решение было принято на заседании управляющего совета проекта «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли». В заседании принимали участие руководители Госкорпорации «Росатом» и директора предприятий в контуре развертывания производственной системы «Росатома». Статус присвоен предприятию на основании результатов, достигнутых коллективом ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» в развертывании ПСР в 2019 году», – говорится в сообщении.

За прошедший год на предприятии было реализовано 2 ПСР-потока, 43 ПСР-проекта. От сотрудников предприятия поступило 36 предложений по улучшениям, направленным на снижение потерь и повышение эффективности производства. Разработано и реализовано три устройства малой механизации. Обучение принципам и методам ПСР прошли 144 сотрудника.

«Достижение статуса «Лидер ПСР» – это подтверждение того, что мы идем в правильном направлении. Шаг за шагом мы двигались к высоким показателям, по которым нас оценивали независимые эксперты других предприятий отрасли, и мы их выполнили. Теперь наша задача – удержать этот уровень и достигнуть еще больших результатов», – пояснил гендиректор предприятия Павел Карболин.