РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Порядка 1,9 тысячи продуктовых наборов от губернатора Подмосковья доставят малообеспеченным семьям Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Помощь предназначена тем, кто стоит на учете в управлении социальной защиты населения и получает детские пособия.

«Из-за пандемии коронавируса многие семьи оказались в сложной экономической ситуации. Поэтому подобные продуктовые наборы становятся настоящим спасением, особенно для многодетных родителей», - подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что из 1,9 тысячи продуктовых наборов волонтеры Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних уже доставили 1,5 тысячи комплектов.

Если по какой-либо причине помощь не была доставлена получателю, он может обратиться за ней в Люберецкое управление социальной защиты населения по телефонам горячей линии: 8(495)554-21-12, 8(495)554-83-21, 8(495)554-93-66.