РИАМО - 4 июн. В столице после снятия некоторых ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, возобновили работу уже 55% торговых предприятий, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня мы уже видим, что где-то 55% всех торговых предприятий открыты. Остальные активно готовятся к открытию. Я думаю, что на следующей неделе будут открыты практически все магазины, большинство из них», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что предприятия быта, которым разрешено было возобновить работу, открыты на две трети.

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