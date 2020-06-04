РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» в Подольске приступили к очистке ливневых колодцев для предотвращения подтоплений, сообщается на странице «МУП ДЕЗ-г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с обильными дождями и для предотвращения подтоплений в проблемных местах сотрудниками МУП «ДЕЗ» Подольска проводятся работы по осушению и удалению образовавшейся грязи, очистке ливневых колодцев от мусора. Также сооружаются дополнительные канавы для слива воды», - говорится в сообщении.

Сотрудники УК продолжают уборку общественных и дворовых территорий, а также выполняют работы по покосу травы.